HSV: Schneller Vuskovic-Deal

Der Vertrag von Mario Vuskovic beim Hamburger SV verlängert sich offenbar recht zügig. Laut ‚Hamburger Abendblatt‘ reicht eine Nominierung für den Bundesliga-Kader, um das derzeit gültige Arbeitspapier bis 2028 auszudehnen. Die Dopingsperre läuft am 14. November ab, anschließend kann der Verteidiger wieder mitwirken.

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Sichert sich der 24-Jährige nach vier Jahren Pause sofort einen Stammplatz, könnte im Verlauf der Spielzeit sogar noch eine weitere Verlängerung ausgelöst werden. Sammelt Vuskovic eine bestimmte Anzahl an Einsätzen im zweistelligen Bereich über mehr als 45 Minuten, tritt eine automatische Verlängerung bis 2030 in Kraft.