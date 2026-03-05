Umfrage: Wer soll für Deutschland stürmen?

Julian Nagelsmann sieht auf der Neuner-Position im DFB-Team „eine Baustelle, die wir schließen müssen“. Im viel beachteten ‚kicker‘-Interview setzt der Bundestrainer große Hoffnungen in den lange verletzten Kai Havertz. Über Nick Woltemade äußerte sich Nagelsmann dagegen bemerkenswert nüchtern.
Den aktuell klar besten deutschen Torschützen, Deniz Undav, erwähnte Nagelsmann derweil gar nicht in diesem Zusammenhang. Das schmeckte dem Stuttgarter nicht, er monierte daher: „Was ist denn ein Mittelstürmer? Doch der, der trifft. Ich habe die beste Quote, daher verstehe ich nicht, dass man über andere Stürmer spricht und nicht über mich.“
