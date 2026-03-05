Menü Suche
FT-Kurve Weltmeisterschaft

Umfrage: Wer soll für Deutschland stürmen?

von Lukas Hörster
Julian Nagelsmann schießt den Ball @Maxppp

Julian Nagelsmann sieht auf der Neuner-Position im DFB-Team „eine Baustelle, die wir schließen müssen“. Im viel beachteten ‚kicker‘-Interview setzt der Bundestrainer große Hoffnungen in den lange verletzten Kai Havertz. Über Nick Woltemade äußerte sich Nagelsmann dagegen bemerkenswert nüchtern.

So voteten die FT-Leser:

Wer sollte bei der WM für Deutschland stürmen?
- Ende in 2 Tagen
Den aktuell klar besten deutschen Torschützen, Deniz Undav, erwähnte Nagelsmann derweil gar nicht in diesem Zusammenhang. Das schmeckte dem Stuttgarter nicht, er monierte daher: „Was ist denn ein Mittelstürmer? Doch der, der trifft. Ich habe die beste Quote, daher verstehe ich nicht, dass man über andere Stürmer spricht und nicht über mich.“

