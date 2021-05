FC Bayern: Flick schließt Rückkehr nicht aus

Hansi Flick will die Tür zum FC Bayern keineswegs bis in alle Ewigkeit zuschlagen. Auf die Frage, ob er sich in der Zukunft eine Rückkehr an die Säbener Straße vorstellen könne, antwortete der Meistertrainer der Münchner: „Ich kann mir vieles vorstellen. Das ist nicht ausgeschlossen. Der FC Bayern ist mein Verein.“

Zum Ende der aktuellen Saison wird der Vertrag des 56-Jährigen aber zunächst einmal aufgelöst. Flick ist ein heißer Kandidat auf den frei werdenden Posten als Bundestrainer. Es laufen aber auch Gespräche mit interessierten Vereinen.