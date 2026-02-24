Barça-Boss bestätigt 250-Millionen-Angebot für Yamal

Joan Laporta hat bestätigt, dass Paris St. Germain dem FC Barcelona im Jahr 2024 ein astronomisches Angebot für Lamine Yamal (18) offerierte. Der Barça-Präsident erklärt gegenüber ‚Jijantes‘: „Als PSG uns 250 Millionen Euro für Lamine Yamal bot und wir ablehnten, war er 17 Jahre alt. Manche Leute hielten uns für verrückt.“

In Paris betrachtete man den Offensivkünstler offenbar als idealen Nachfolger für Kylian Mbappé (27), der im Sommer 2024 zu Real Madrid gewechselt war. Der französische Topklub hätte für Yamal wohl gerne den bisherigen 222-Millionen-Transferrekord von Neymar (34) pulverisiert. Doch die Katalanen wollten ihr Ausnahmetalent aus La Masia unter keinen Umständen verkaufen.

Yamal hat sich bei den Blaugrana inzwischen zum absoluten Eckpfeiler in der Offensive entwickelt und kommt bis dato auf 40 Tore und 48 Vorlagen in 139 Einsätzen. Übrigens: Laut Fabrizio Romano flatterte das PSG-Angebot noch vor der in Deutschland ausgetragenen Europameisterschaft 2024 ein, bei der Yamal mit beeindruckenden Leistungen zum Titel der spanischen Nationalmannschaft beitrug.