Karl-Heinz Rummenigge hat sich zu einer möglichen Vertragsverlängerung mit Michael Olise (24) geäußert. In der ‚Abendzeitung‘ sagt das Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern: „Olise hat noch einen Vertrag bis 2029. Man wird sich irgendwann mit ihm unterhalten und ein entsprechendes Angebot unterbreiten müssen.“

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Wie die Chancen der Münchner stehen, ist unklar. Gerüchte um Real Madrid rissen im vergangenen Sommer kaum ab, CEO Jan-Christian Dreesen räumte kürzlich ein, es sei offen, ob die Bayern Olise „dauerhaft halten können“. Spekuliert wird im Zuge einer Verlängerung auch über eine Ausstiegsklausel.

Für Rummenigge jedenfalls ist Olise „herausragend auf seiner Position. Dort gibt es zwei Topspieler: ihn und Lamine Yamal. Olises Spiel ist im Moment sogar noch reifer.“

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Über die teils bizarren Interviews des französischen Rechtsaußen sagt Rummenigge: „Mir ist deutlich lieber, einer gibt in seinem eigentlichen Job – in dem Fall auf dem Platz – sein Bestes, als in Interviews. Aus meiner Sicht haben manche Medien daraus eine Kampagne gemacht. Ich wüsste nicht, dass er vertraglich verpflichtet wäre, ausführliche Interviews zu geben.“