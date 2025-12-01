Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Traoré will Heidenheim verlassen

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Omar Haktab Traoré beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin @Maxppp

Omar Traoré plant offenbar seinen Abschied vom 1. FC Heidenheim. Aus einem ‚Sky‘-Bericht geht hervor, dass der 27-jährige Rechtsverteidiger seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Bundesligisten nicht verlängern will. Aufgrund dessen ist auch ein Verkauf im Winter nicht ausgeschlossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte Traoré die Heidenheimer verlassen, würden die Verantwortlichen des Klubs wohl auf dem Transfermarkt aktiv werden, um Ersatz zu verpflichten. Darüber hinaus stehen auch ein neuer Linksverteidiger und ein neuer Mittelstürmer auf dem Einkaufszettel des Tabellen-16.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Heidenheim
Omar Haktab Traoré

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Omar Haktab Traoré Omar Haktab Traoré
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert