Traoré will Heidenheim verlassen

Omar Traoré plant offenbar seinen Abschied vom 1. FC Heidenheim. Aus einem ‚Sky‘-Bericht geht hervor, dass der 27-jährige Rechtsverteidiger seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Bundesligisten nicht verlängern will. Aufgrund dessen ist auch ein Verkauf im Winter nicht ausgeschlossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte Traoré die Heidenheimer verlassen, würden die Verantwortlichen des Klubs wohl auf dem Transfermarkt aktiv werden, um Ersatz zu verpflichten. Darüber hinaus stehen auch ein neuer Linksverteidiger und ein neuer Mittelstürmer auf dem Einkaufszettel des Tabellen-16.