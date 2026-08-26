Yamal wütend auf Barça | Vini wütend wegen Yamal

Flick sorgt für Probleme

Eigentlich sollte die Stimmung beim FC Barcelona nach dem deutlich 5:0-Sieg beim La Liga-Auftakt am Sonntag gegen den FC Elche bestens sein. Doch ausgerechnet Superstar Lamine Yamal wirkte angefressen, überzeugte wenig und wurde nach 65 Spielminuten ausgewechselt. Die katalanische ‚Sport‘ verrät nun den Grund für die schlechte Laune des Dribblers. Der Superstar ist demnach „überhaupt nicht zufrieden“ mit der Behandlung seines Freundes Alejandro Balde durch den Klub. Der Linksverteidiger hatte in der Vorsaison seinen Stammplatz verloren und soll Barça noch in diesem Sommer verlassen. „Der Spieler hat das unangenehme Gefühl, zum Abgang gedrängt zu werden“, so die ‚Sport‘.

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Gegen Elche durfte Balde nicht auflaufen, Trainer Hansi Flick erklärte dazu: „Um ehrlich zu sein, habe ich heute Morgen mit ihm gesprochen. Ich glaube, er ist nicht bei 100 Prozent, er ist nicht wirklich bei der Sache, und deshalb habe ich beschlossen, ihn in Barcelona zu lassen. Ich hoffe, er tankt neue Energie, und wir werden sehen, was am Montag passiert.“ Manchester United, Aston Villa und Benfica sollen an Balde interessiert sein, dieser will jedoch bei seinem Ausbildungsklub bleiben. Lamine Yamal wird die Entwicklung genau verfolgen und seine Schlüsse daraus ziehen.

Ungleiche Behandlung?

Apropos Yamal: Real Madrid prangert bereits nach dem ersten Spieltag in La Liga erneut die Ungleichbehandlung von Lamine Yamal und Vinicius Junior an. Laut ‚as‘ vermutet Real „eine Doppelmoral seitens der Schiedsrichter“ und führt mehrere Szenen aus dem Spiel der Königlichen bei Espanyol Barceloa (2:1) am Samstag an, darunter eine nicht geahndete Tätlichkeit gegen den Brasilianer bereits nach drei Spielminuten und insgesamt acht Fouls gegen den Dribbler. „Von der ersten Minute an ist es, als gäbe es bereits ein festes Schema. Ein Gegenspieler muss mit Gelber Karte vom Platz, ein anderer kommt ohne Gelbe Karte rein und macht weiter“, erklärte Real-Trainer José Mourinho auf der Pressekonferenz nach der Partie. Auch Vinicius beklagte sich in der Mixed Zone unaufhörlich.

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Selbst Tage später gibt es bei Real und Vinicius nur ein Thema. Gegenüber den spanischen Medien lässt der Hauptstadtklub verlauten, dass man mit den Entscheidungen der Schiedsrichter nicht einverstanden ist, belegt das mit Statistiken: „Im Vergleich muss Vinicius 16 Fouls hinnehmen, bevor sein Gegenspieler eine Gelbe Karte erhält. Lamine Yamal hingegen muss nur drei Fouls hinnehmen, damit sein Verteidiger verwarnt wird. Was Rote Karten angeht, muss der Brasilianer 68 schwere Fouls hinnehmen, während dem Spieler des FC Barcelona bereits elf genügen.“ In der Champions League sieht die Situation jedoch völlig anders aus, dort kassieren Gegenspieler beider Profis bereits nach drei Fouls eine Verwarnung.