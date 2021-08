Messi-Vertrag: Laporta zuversichtlich

Joan Laporta ist optimistisch, dass Lionel Messi in Kürze seinen ausgelaufenen Vertrag beim FC Barcelona verlängern wird. „Wir tun alles, was wir können, um Leo Messi bei Barça zu halten. Die Situation entwickelt sich gut, denn er will bleiben“, sagte der Vereinspräsident am Montag.

Katalanische Medien berichteten bereits vor einigen Wochen von einer Einigung. Messi soll einen langfristigen Kontrakt bis 2026 erhalten. Zuletzt weilte der 34-Jährige mit der argentinischen Nationalmannschaft in Brasilien, wo er die Copa América gewann.