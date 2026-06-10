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Bundesliga

BVB-Vereinbarung mit Kovac enthüllt

In wenigen Wochen geht Niko Kovac bei Borussia Dortmund in sein letztes Vertragsjahr. Die Chancen stehen gut, dass die Zusammenarbeit darüber hinaus verlängert wird.

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
1 min.
Niko Kovac grinst verschmitzt @Maxppp

Borussia Dortmund und Niko Kovac haben sich grundsätzlich wohl schon auf eine Weiterführung der Zusammenarbeit verständigt. Die ‚Sport Bild‘ berichtet von einer mündlichen Vereinbarung zwischen den Parteien, die in einem Gespräch zwischen dem Cheftrainer sowie den Sportlichen Verantwortlichen um Lars Ricken und Ole Book zum Ende der Bundesligasaison getroffen wurde.

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Dabei soll Book betont haben, dass er von Kovac’ Arbeit überzeugt sei und er zeigte Verständnis für die zuletzt unattraktive, aber erfolgreiche Spielweise der Schwarz-Gelben. Nun erwarte man allerdings auch eine spielerische Entwicklung.

Dafür fordere Kovac wiederum externe Verstärkungen, darunter allen voran einen Ersatz für Spielmacher Julian Brandt (30), der zugleich Torjäger Serhou Guirassy (30) einen Verbleib schmackhaft machen soll.

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Kovac-Unterschrift unter einer Bedingung

Erfüllt der BVB die Kovac-Forderung nach qualitativen Neuzugängen, geht die ‚Sport Bild‘ davon aus, dass der Chefcoach über 2027 hinaus verlängern wird. Der kommende Transfersommer wird also in vielerlei Hinsicht von großer Bedeutung für die Borussia sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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