BVB-Vereinbarung mit Kovac enthüllt

Borussia Dortmund und Niko Kovac haben sich grundsätzlich wohl schon auf eine Weiterführung der Zusammenarbeit verständigt. Die ‚Sport Bild‘ berichtet von einer mündlichen Vereinbarung zwischen den Parteien, die in einem Gespräch zwischen dem Cheftrainer sowie den Sportlichen Verantwortlichen um Lars Ricken und Ole Book zum Ende der Bundesligasaison getroffen wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei soll Book betont haben, dass er von Kovac’ Arbeit überzeugt sei und er zeigte Verständnis für die zuletzt unattraktive, aber erfolgreiche Spielweise der Schwarz-Gelben. Nun erwarte man allerdings auch eine spielerische Entwicklung.

Dafür fordere Kovac wiederum externe Verstärkungen, darunter allen voran einen Ersatz für Spielmacher Julian Brandt (30), der zugleich Torjäger Serhou Guirassy (30) einen Verbleib schmackhaft machen soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kovac-Unterschrift unter einer Bedingung

Erfüllt der BVB die Kovac-Forderung nach qualitativen Neuzugängen, geht die ‚Sport Bild‘ davon aus, dass der Chefcoach über 2027 hinaus verlängern wird. Der kommende Transfersommer wird also in vielerlei Hinsicht von großer Bedeutung für die Borussia sein.