Mourinho-Poker: Saudis bieten Traumgehalt

Die Gerüchte um José Mourinho nehmen Fahrt auf. Neben den Berichten, die The Special One mit Real Madrid in Verbindung bringen, ist auch ein Engagement in Saudi-Arabien wieder Thema. Al Ittihad und Al Ahli stellen laut dem ‚Corriere dello Sport‘ Jahresgehälter in Höhe von 50 Millionen Euro in Aussicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Mourinho in Saudi-Arabien gehandelt wird. Nach der laufenden Saison ist für den 60-jährigen Portugiesen bei der AS Rom aller Voraussicht nach Schluss. Dann läuft der Vertrag aus, eine Verlängerung steht derzeit nicht zur Debatte.