„Albtraum“ für Italien | „Three L10ns“

Bruchlandung des Europameisters

Ein torloses Unentschieden in Nordirland lässt die Squadra Azzurra im letzten Moment hinter die Schweiz auf den zweiten Platz abrutschen und verspielt die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022. „Was für ein Albtraum“, kommentiert die ‚Gazzetta dello Sport‘. In den anstehenden Playoffs, in denen schwere Gegner wie Portugal oder Schweden drohen, benötigt es laut der ‚Tuttosport‘ ein „anderes Italien“. Nur vier Monate nach dem Titelgewinn bei der Europameisterschaft hängt die Teilnahme am nächsten Großturnier für den ‚Corriere dello Sport‘ an einem seidenen Faden.

Kane auf Rekordkurs

Zum Abschluss der WM-Qualifikation schießt England den Underdog aus San Marino mit 10:0 ab. „Three L10ns“, unterstreicht der ‚Daily Star‘ das Resultat und schickt die „torverrückten Kane und Co. auf einen Ausflug nach Katar“. Insgesamt 42 Tore erzielte die Mannschaft von Gareth Southgate allein im Kalenderjahr 2021. Dabei war der Stürmer von Tottenham Hotspur für 16 dieser 42 Treffer verantwortlich. Folglich berichtet die ‚Sun‘, dass Kane für die Three Lions Geschichte geschrieben hat und nun Englands Nationalspieler mit den drittmeisten Toren aller Zeiten ist. Damit liegt der 28-Jährige nur noch ein Tor hinter Bobby Charlton und fünf hinter Rekordhalter Wayne Rooney.

Hoffnungsträger Alves

In Spanien nimmt der Hype um die Rückkehr von Dani Alves zum FC Barcelona nicht ab. „Der Brasilianer muss sich einer medizinischen Untersuchung unterziehen und wird wieder dabei sein, um die Stimmung in der Umkleidekabine zu beleben“, schreibt die ‚Sport‘ über das „Erdbeben Alves.“ Zwar ist der 38-jährige Routinier erst ab Januar spielberechtigt, doch schon jetzt soll der Brasilianer den Katalanen mit seiner Präsenz neuen Schwung verleihen. „Der Außenverteidiger ist voller Begeisterung. ‚Mit dem Barca-Trikot fühle ich mich wie ein Superheld‘“, zitiert die spanische Zeitung den Neuzugang.