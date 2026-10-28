Transferzeugnis: Note 5 für einen Köln-Flop

Luka Lochoshvili - Note 5

Der Innenverteidiger kam vom 1. FC Nürnberg und hat sich in der Abwehr der Geißböcke sofort etabliert. Wie seine Kollegen ist aber auch der 28-jährige Georgier nicht frei von Fehlern. Im Gegenteil: Der Linksfuß wirkt enorm unsicher und steckt seine Mitspieler damit häufig an. Zudem hat Lochoshvili große Probleme im Spielaufbau. Im DFB-Pokal gegen Union Berlin (5:0) bekam er eine Pause und muss jetzt um seinen Stammplatz fürchten.

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Gideon Mensah - Note 4

Der Transfer von Mensah wurde früh im Sommer festgezurrt. Im Laufe der Vorbereitung hat man beim 28-jährigen Ghanaer gesehen, dass man keine Wunderdinge erwarten kann. Nach zwei guten Spielen zum Auftakt im Pokal und gegen die TSG Hoffenheim (3:2) zeigte die Formkurve leicht nach unten. Inzwischen hat Mensah seinen Stammplatz komplett verloren, der neunminütige Joker-Einsatz gegen Union war sein erstes Spiel seit Mitte September.

Borna Sosa - Note 3

Sosa ist der Grund für Mensahs Dasein als Ersatzspieler. Der Kroate kam per Leihe am Deadline-Day an den Rhein. Nach zweiwöchiger Eingewöhnung ist der Linksverteidiger inzwischen nicht mehr aus der Startformation wegzudenken. Der Offensivdrang aus Stuttgarter Zeiten ist zwar noch nicht wieder vorhanden, Sosa macht seine Sache dennoch ordentlich.

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Reigan Heskey - Note 3,5

Schon kurz nach seiner Verpflichtung sah man in Köln einige Fans mit der Nummer 11 und dem Namen „Heskey“ auf dem Rücken. Der Flügelspieler kam für rund zwei Millionen Euro von Manchester City, sein Vater Emile, ehemaliger englischer Nationalstürmer, nährte die Hoffnung auf einen Toptransfer.

Bislang kam der 18-Jährige nur zu vier Kurzeinsätzen, in der Bundesliga konnte er noch keine Akzente setzen. Gegen Union konnte Heskey immerhin am gestrigen Dienstag seine erste Vorlage bejubeln. Heskey benötigt noch Zeit, diese wird ihm am Geißbockheim aber auch gestattet.

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Paul Okon-Engstler - Note 4

Bei der Weltmeisterschaft ärgerte Okon-Engstler mit Australien die Türkei (2:0), legte dabei sogar einen Treffer auf. Der in Europa unbekannte Sechser kam vom FC Sydney in die Bundesliga, ist mitunter aber mit dem hohen Tempo noch überfordert. Nach den ersten beiden Spieltagen rotierte der 21-Jährige aus der Startformation, René Wagner gibt ihm in der Liga seitdem nur noch Kurzeinsätze.

Ellyes Skhiri - Note 3

Seinen Stempel hatte Skhiri dem Klub schon bei seinem ersten Aufenthalt im Rheinland aufgedrückt. Nach einer schwachen Saison bei Eintracht Frankfurt und anschließend enttäuschender WM war man in Köln gespannt, welche Skhiri-Version letztlich zurückkommt.

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In seinen ersten sechs Spielen hat Skhiri inzwischen schon angedeutet, dass er dem FC erneut viel geben kann. Mit seiner Ruhe und Zweikampfstärke bringt er dem Spiel der Wagner-Elf ein neues Element. Auf dieses muss Köln in den nächsten Monaten aber verzichten, denn Skhiri fällt mit einem Syndesmosebandriss aus.

Mikey Moore - Note 4

Moore kam mit einer Menge Vorschusslorbeeren ans Geißbockheim. Der Spielgestalter aus der Premier League hat sich sofort in die Stammformation gedrängt und macht Woche für Woche deutlich, dass er zu den talentiertesten Spielern des Klubs gehört. Der Rohdiamant muss aber noch ordentlich geschliffen werden, trifft in den wichtigen Momenten meist noch die falsche Entscheidung, es mangelt an Effizienz. Bekommt Moore mehr Klarheit in sein Spiel, kann er für den FC im Laufe der Saison zum Gamechanger werden.

Thijs Dallinga - ohne Note

Die Zeit in Köln gleicht für Dallinga einer Achterbahnfahrt. Nach einem perfekten Einsatz gegen Hoffenheim, als er mit seinem Doppelpack das Spiel entschied, folgte ein verschossener Elfmeter gegen Werder Bremen (1:1). Im Testspiel während der Länderspielpause riss sich die Leihgabe vom FC Bologna gegen Viktoria Köln das Kreuzband und wird wohl nicht mehr zurückkehren.

Fazit: Note 4

Thomas Kessler hat im Sommer alles dafür getan, eine schlagfertige, ambitionierte Mannschaft aufzustellen. Nach den ersten Monaten muss aber festgehalten werden, dass noch nicht alle Räder ineinandergreifen. Beim 0:0 gegen den FC Schalke am vergangenen Wochenende forderten einige Fans bereits den Rauswurf von Trainer Wagner. Die Aufgabe des 38-Jährigen wird es in den kommenden Monaten sein, den Einfluss der Neuzugänge zu erhöhen.

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