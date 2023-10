Alonso & Real: Rolfes reagiert auf Gerüchte

Simon Rolfes bleibt hinsichtlich der Gerüchte um einen Wechsel von Cheftrainer Xabi Alonso zu Real Madrid entspannt. Im ‚ZDF‘ verwies der Sportchef von Bayer Leverkusen am Samstagabend auf Alonsos erst kürzlich erfolgte Vertragsverlängerung bis 2026 und sagte: „Von daher sehe ich die Sache ganz gelassen.“

Xabi Alonso 41 Jahre - 45 Pflichtspiele 53% 24 Siege 24% 11 Unentschieden 22% 10 Niederlagen 1,91 punkte pro Spiel (in Liga)

In Spanien gehen Medien bereits fest davon aus, dass Alonso zur neuen Saison die Königlichen übernimmt und somit die Nachfolge von Carlo Ancelotti antritt. Der Spanier selbst wollte such nach dem gestrigen 3:0-Sieg bei Mainz 05 nicht zu dem Thema äußern. Mit Bayer thront Alonso gerade an der Spitze der Bundesliga.