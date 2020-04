DFL: Ausstehende TV-Gelder in Sicht

Im bangen Warten auf die TV-Gelder bahnt sich für die DFL eine Lösung an. Laut ‚kicker‘ können sich die deutschen Erst- und Zweitligisten gute Hoffnungen machen, dass sie die vierte und letzte Rate am 2. Mai einstreichen können. 304 Millionen sollen dann nachträglich an die Vereine ausgeschüttet werden – was eigentlich am 10. April hätte geschehen sollen.

Damit das so kommt, verhandelt der Liga-Verband mit Geschäftsführer Christian Seifert an der Spitze derzeit mit den TV-Anstalten. Geht das Geld tatsächlich Anfang Mai auf die Vereinskonten ein, sollte ein zu befürchtender Bankrott von 13 Klubs der ersten und zweiten Liga abgewendet werden können.