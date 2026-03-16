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Bundesliga

FC Bayern: Jackson-Sperre steht fest

von Fabian Ley - Quelle: dfb.de
Nicolas Jackson schaut bedröppelt @Maxppp

Der FC Bayern muss die kommenden beiden Bundesliga-Partien ohne Nicolas Jackson bestreiten. Der 24-jährige Angreifer wurde nach seiner Roten Karte am Samstag im Auswärtsduell gegen Bayer Leverkusen (1:1) vom DFB-Sportgericht mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt.

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Der vom FC Chelsea ausgeliehene Senegalese wurde in der 42. Minute des Platzes verwiesen, nachdem er Gegenspieler Martin Terrier (29) rüde gefoult hatte. Jackson fehlt den Münchnern somit gegen Union Berlin am 21. März (15:30 Uhr) sowie nach der Länderspielpause gegen den SC Freiburg am 4. April (15:30 Uhr).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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