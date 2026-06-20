Eintracht-Aus: Knallharte Abrechnung von Riera

Etwas mehr als drei Monate war Albert Riera bei Eintracht Frankfurt im Amt. Die Zeit verlief nicht nur sportlich enttäuschend, sondern auch menschlich eckte Riera bei Spielern und Mitarbeitern an. Nur wenige Tage nach Saisonende wurde der Spanier dann von seinen Aufgaben entbunden.

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Nun hat sich Riera das erste Mal nach seiner Entlassung zu Wort gemeldet. Gegenüber dem slowenischen Fernsehsender ‚Sportklub‘ blickt er auf seine Zeit bei der Eintracht zurück: „Wir haben einfach nicht zusammengepasst. Schauen Sie sich zum Beispiel die wunderschöne Angelina Jolie und den charmanten Brad Pitt an. Beide sind wunderbar, aber sie passen nicht zusammen. Warum? Weil es nicht nur auf das Äußere ankommt. Kleine Details entscheiden darüber, ob etwas funktioniert oder nicht.“

Laut Riera war die Degradierung von Mario Götze (34) der Anfang vom Ende. „Ich kam zum falschen Zeitpunkt an den falschen Ort. Das ist die Realität. Ich weiß nicht, ob es jemand besser gemacht hätte, das werden wir nie wissen“, ordnet der 44-Jährige ein, „nach fünf Wochen, in denen wir dreimal gewonnen, unentschieden gespielt und 2:3 gegen Bayern verloren hatten, folgte eine Pause, nach der ich einen wichtigen Spieler aus dem Kader gestrichen habe. Von da an begann das Problem des Albert Riera in Deutschland.“

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Von Selbstreflexion keine Spur

Die Schuld sieht Riera offenbar ausschließlich auf Vereinsseite. „In diesem Moment waren dem Verein Namen wichtiger als Ergebnisse, und gleichzeitig verstand ich an diesem Punkt, dass ich bei der Eintracht nicht die Profile von Spielern bekommen würde, die ich mir wünsche und die ich im Sommer hätte holen wollen. Die Vereinspolitik ist eben so, dass der Trainer keinen Einfluss auf das Scouting und die Kaderzusammenstellung hat. Das ist für mich kein passendes Umfeld, und ich wusste, dass wir langfristig nicht zusammenbleiben können“, schießt der geschasste Übungsleiter.

Auch die Eintracht-Profis kommen in Rieras Rückblick nicht gut weg. „Es geht nicht darum, dass Frankfurt schlechte Spieler hat, ganz und gar nicht. Aber in dieser Mannschaft gibt es keinen einzigen Fußballer, den ich in mein nächstes Projekt mitnehmen würde. In Celje gibt es mehr Spieler, die ich gerne in meinem nächsten Verein dabei hätte, als bei der Eintracht“, so Rieras Fazit.