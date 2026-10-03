88 Millionen möglich: So läuft es bei den Eintracht-Leihgaben

Hugo Larsson (22/FC Fulham)

Frankfurt verlieh den Sechser samt leicht zu erreichender Kaufpflicht auf die Insel. Und tatsächlich: Nach Larssons erstem Spiel wurde der Passus bereits ausgelöst. Rund 25 Millionen Euro überweist Fulham in die Mainmetropole. Im Ligapokal durfte der Schwede von Beginn an ran, in der Premier League stehen bislang drei Kurzeinsätze auf der Habenseite.

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Jean-Mattéo Bahoya (21/Leeds United)

Auch für Bahoya ging es mit Kaufpflicht im Gepäck nach England. Diese liegt bei 30 Millionen Euro und greift nach zehn Einsätzen. Fuß fassen konnte der pfeilschnelle Flügelspieler noch nicht, sammelte in vier Spielen erst eine Einsatzminute. „Mit der Kaufpflicht konnten wir den Deal auf einer Basis erzielen, die es uns ermöglicht, dem Spieler eine echte Chance zu geben, Daniel (Trainer Farke, Anm. d. Red.) und dem Verein zu beweisen, dass er unsere zukünftige Investition wert ist“, erklärt Sportdirektor Adam Underwood.

Noel Futkeu (23/SV Elversberg)

Der gebürtige Essener geht in dieser Saison für die Liga-Konkurrenz aus Elversberg auf Torejagd. Bislang aber noch nicht erfolgreich: Drei Kurzeinsätze stehen zu Buche, in denen eine Vorlage glückte. Im kommenden Sommer kann der Bundesliga-Aufsteiger eine Kaufoption von kolportierten sechs Millionen Euro ziehen – dafür muss Futkeu aber noch einen Gang hochschalten.

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Elye Wahi (23/OGC Nizza)

Sorgenkind Wahi wurde im Sommer erneut nach Nizza verliehen. Bei den Südfranzosen gehört der ivorische Nationalstürmer zum Stammpersonal. Drei der bisherigen vier Spiele bestritt er von Beginn an. Einmal war der Rechtsfuß, der für 18 Millionen Euro festverpflichtet werden kann, schon vor dem Tor erfolgreich.

Arthur Theate (26/FC Bologna)

Theate nahm in der vergangenen Transferperiode den Ausweg Bologna. In allen drei Spielen stand der Innenverteidiger über die vollen 90 Minuten auf dem Feld. Mit seinem neuen Arbeitgeber steckt der Belgier jedoch im Abstiegskampf der Serie A. Ob die 15 Millionen Euro teure Kaufoption im Anschluss an die Leihe gezogen wird, steht daher noch in den Sternen.

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Niels Nkounkou (25/OGC Nizza)

Neben Wahi wechselte auch der Linksaußen nach Nizza. Dort hat er sich in der ersten Elf festgespielt, absolvierte alle drei Spiele von Beginn an. Eine Torbeteiligung hat Nkounkou noch nicht vorzuweisen. Für den Anschluss besteht eine Kaufoption von 4,5 Millionen Euro.

Krisztian Lisztes (21/Ferencvaros)

Die Leihe von Lisztes an Ex-Klub Ferencvaros wurde im Sommer um ein Jahr verlängert. Der flexible Offensivspieler deutet sein Potenzial immer wieder an. In zwölf Spielen sammelte der ungarische U21-Nationalspieler drei Tore und eine Vorlage. In der Startelf hat sich Lisztes aber noch nicht endgültig festgespielt.