FC Bayern: Erste Entwarnung bei Lewandowski

Robert Lewandowski hat sich beim 1:0-Sieg über den FC Augsburg offenbar nicht schwerwiegender verletzt. „Er hat heute Morgen schon etwas in der Muskulatur gespürt, meinte aber, dass er es gut steuern kann. Er sollte Bescheid geben, wenn es nicht mehr geht, das hat er gemacht. Es war zur Sicherheit, weil Robert sehr wichtig für uns ist. Da wollten wir kein Risiko eingehen“, erklärte Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Lewandowski war beim Auswärtserfolg der Münchner in der 67. Minute ausgewechselt worden. Zuvor hatte er den Siegtreffer der Bayern per Strafstoß erzielt. Es war bereits das 22. Bundesliga-Tor für den 32-jährigen Polen in der laufenden Saison.