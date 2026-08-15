25,5 Millionen: Dortmunds El Mala-Alternative

Borussia Dortmund geht nach dem gescheiterten Transfer von Kölns Said El Mala (19) die Alternativpläne an. Laut der ‚Bild‘ befindet sich Giannis Konstantelias (23) von PAOK Saloniki ganz oben auf der Liste. Eine Ablöse von 25,5 Millionen Euro und ein drei Millionen Euro hohes Jahresgehalt sollen im Raum stehen.

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Es gebe bereits Kontakt zwischen BVB und Konstantelias, der im offensiven Mittelfeld und auf dem linken Flügel zum Einsatz kommen kann. BVB-Berater David Blacha war Donnerstag vor Ort, um den griechischen Nationalspieler in der Europa League-Qualifikation gegen den RSC Anderlecht (2:3) unter die Lupe zu nehmen.

Neu ins Spiel bringt die ‚Bild‘ Abde Ezzalzouli (24/Betis Sevilla) und Alberto Moleiro (22/FC Villarreal). Interesse soll nach dem geplatzten Leipzig-Wechsel auch weiterhin an Fisnik Asllani (24/TSG Hoffenheim) bestehen. Laut ‚L’Équipe‘ ist zudem Christopher Nkunku (28/AC Mailand) ein Thema.