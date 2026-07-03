Schnäppchen: Gladbach holt Leszczynski

Borussia Mönchengladbach hat den nächsten Sommertransfer eingetütet. Jan Leszczynski (19) wechselt von Legia Warschau zu den Fohlen. Der Innenverteidiger erhält beim Bundesligisten einen Vertrag bis 2030.

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Sportchef Rouven Schröder freut sich sehr auf den Neuzugang: „Jan ist ein sehr talentierter Innenverteidiger und besitzt ein wirklich sehr spannendes Profil und ein großes Potential.“ Der Manager weiter: „Er ist zweikampfstark, hat ein gutes Kopfballspiel, ist beidfüßig und hat eine saubere Spieleröffnung. Außerdem ist er sehr fokussiert und ehrgeizig und steht am Anfang eines spannenden Weges.“

Dem Vernehmen nach fließen drei Millionen Euro Ablöse. Über Bonuszahlungen kann die Summe noch ansteigen. Für den 1,91 Meter großen Abwehrhünen steht ein großer Karriereschritt bevor. Bislang lief er ausschließlich für seinen Jugendklub Legia auf.

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Leszczynski blickt mit Vorfreude auf die neue Herausforderung in Gladbach: „Ich bin sehr dankbar, dass ich bei Borussia die Chance bekomme, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen. Der Verein hat eine große Geschichte und ist bekannt dafür, junge Spieler zu fördern. Ich werde alles geben, um mich hier durchzusetzen und der Mannschaft zu helfen.“