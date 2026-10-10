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Bundesliga

Füllkrug: „Möchte ich nicht so gerne drüber reden“

von Julian Jasch
Niclas Füllkrug durchlebt aktuell eine schwere Phase @Maxppp

Niclas Füllkrug (33) wurde am gestrigen Freitagabend auf ein mögliches DFB-Comeback angesprochen. Nach dem 2:2-Unentschieden von Werder Bremen gegen Borussia Dortmund sagte der Mittelstürmer: „Da möchte ich nicht so gerne drüber reden. Wenn mein Land mich braucht, dann bin ich für mein Land da.“

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Füllkrug war im Sommer leihweise von West Ham United zurück an die Weser gewechselt. Seitdem sammelte der 24-fache deutsche Nationalspieler fünf Tore in sechs Pflichtspielen. Die starke Quote dürfte Bundestrainer Jürgen Klopp nicht verborgen bleiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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