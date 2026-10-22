Michael Carrick kann wohl vorerst durchatmen. ‚The Athletic‘ berichtet, dass der Trainer von Manchester United die Pressekonferenz morgen vor dem Spieltag abhalten und am Sonntag gegen den AFC Bournemouth auf der Bank sitzen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Klubführung sei sich der schwierigen Situation allerdings bewusst, wolle zunächst aber mit dem Tagesgeschäft wie gehabt weitermachen. Im Hintergrund laufen bereits Überlegungen zur Nachfolge von Carrick. Auf der Pole Position befindet sich dabei offenbar Julian Nagelsmann.