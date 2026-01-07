Menü Suche
Ter Stegen droht der Super-GAU

von Julian Jasch
Marc-André ter Stegen beschwert sich beim Linienrichter @Maxppp

Marc-André ter Stegen (33) muss einen erneuten Rückschlag hinnehmen. Wie der FC Barcelona offiziell mitteilt, ist der Schlussmann aus dem Trainingslager in Saudi-Arabien abgereist, um sich in Katalonien medizinischen Tests zu unterziehen. Der gebürtige Mönchengladbacher hatte sich in der gestrigen Trainingseinheit verletzt.

Zur Stunde ist noch unklar, wie schlimm es ter Stegen erwischt hat. Im Worst Case könnte sein angestrebter Winterwechsel – die heißeste Spur führte zuletzt zum FC Girona – ins Wasser fallen. Dann dürfte auch eine sicher geglaubte Teilnahme bei der diesjährigen WM auf der Kippe stehen, immerhin hat der 44-fache Nationalspieler seinen Barça-Stammplatz an Joan García (24) verloren.

Alle Kommentare anzeigen (3)
