Offizielles Angebot: VfB prescht bei Soulé vor

Matías Soulé ist in der Bundesliga schon länger ein Begriff. Im Sommer 2024 wagte Bayer Leverkusen einen ersten Vorstoß, ein Jahr später meldete Borussia Dortmund Interesse beim Argentinier an.

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Ein Transfer kam zwar nie zustande, doch beide Klubs erneuerten in diesem Sommer ihre Bemühungen. Nun schaltet sich jedoch ein weiterer Bundesligist in den Poker ein: Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, zeigt auch der VfB Stuttgart Interesse am 23-Jährigen.

Soulé könnte bei den Schwaben eine Alternative zu Bilal El Khannouss (22) darstellen, dem zuletzt Wechselabsichten nachgesagt wurden. Der italienischen Sportzeitung zufolge plant der VfB, der AS Rom in den kommenden Tagen ein erstes offizielles Angebot zu unterbreiten.

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Roma braucht Geld

Die Giallorossi würden den Offensivakteur dem Vernehmen nach für rund 40 Millionen Euro ziehen lassen, bis zum 30. Juni soll es eine Ausstiegsklausel von 25 bis 30 Millionen Euro geben. Die Römer hoffen insbesondere auf finanzkräftige Teams aus Saudi-Arabien, die bereits Interesse am Linksfuß signalisiert haben. Al Ahli und Al Ittihad haben Soulé ganz oben auf dem Zettel.

Nach Informationen der ‚Tuttosport‘ muss die Roma in diesem Sommer rund 50 Millionen Euro durch Transfererlöse einnehmen, um die Bilanz auszugleichen. Neben dem Offensivakteur zählt gezwungenermaßen auch Torwart Mile Svilar (26) zu den Verkaufskandidaten.

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Soulé gehört in Rom zum Stammpersonal und steuerte in der abgelaufenen Spielzeit 14 Torbeteiligungen (sieben Tore und sieben Vorlagen) in 42 Pflichtspielen bei. Sein Vertrag in der italienischen Hauptstadt läuft noch bis 2029.