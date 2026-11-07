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Bundesliga

FC Bayern: Neuer schreibt Geschichte

von Fabian Ley
Manuel Neuer kehrt in die Nationalelf zurück @Maxppp
Mainz 05 0-0 FC Bayern

Mit seinem Startelf-Einsatz beim Auswärtsspiel gegen den FSV Mainz 05 am heutigen Samstag (15:30 Uhr) sichert sich Manuel Neuer einen Rekord in den Geschichtsbüchern des FC Bayern. Der Keeper wird im Alter von 40 Jahren und 225 Tagen zum ältesten Spieler, der jemals für die Münchner in der Bundesliga aufgelaufen ist.

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Der Weltmeister von 2014 bricht damit den bisherigen Rekord von Bernd Dreher. Der frühere Torwart war am 19. Mai 2007 beim 5:2-Sieg gegen Mainz 40 Jahre und 198 Tage alt. Diese Bestmarke übertrifft Neuer nun nach über 19 Jahren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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