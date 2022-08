Willian vor England-Rückkehr?

Der Brasilianer Willian könnte bald wieder in der Premier League auflaufen. Wie ‚Goal.com‘ in Brasilien berichtet, verhandelt der 33-Jährige aktuell mit dem FC Fulham. Momentan steht der ehemalige Profi vom FC Arsenal und dem FC Chelsea noch bis Ende 2023 bei Corinthians in seiner Heimat unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Klausel im Vertrag des ehemaligen Nationalspielers soll eine Rückkehr nach Europa allerdings möglich machen. Detaillierter wird in dem Bericht nicht auf den Vertragspassus eingegangen.