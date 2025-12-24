Menü Suche
Innenverteidiger-Schnäppchen für Atlético?

von Luca Hansen - Quelle: Mundo Deportivo
Marcos Senesi hat den Ball im Blick @Maxppp

Marcos Senesi hat es Atlético Madrid angetan. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, erwägen die Colchoneros einen Sommertransfer des Innenverteidigers, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Konkurrenz gibt es allerdings vom FC Barcelona, die Katalanen haben den Linksfuß bereits für den Winter auf der Liste.

Beim AFC Bournemouth ist der 28-Jährige absolut gesetzt. Senesi kann sowohl innen als auch links verteidigen. Seinen auslaufenden Vertrag bei den Cherries möchte der Argentinier nicht verlängern.

