BVB: Bahn frei für Book-Spezi

Schon bei der Verpflichtung von Ole Book durch Borussia Dortmund wurde gemutmaßt, dass dessen engster Vertrauter David Blacha den gleichen Weg einschlagen wird. Da die SV Elversberg nun seine Sportliche Leitung mit Josef Welzmüller (Technischer Direktor) und Christian Weber (Sportdirektor) neu aufgestellt hat, ist Blachas Weg nach Dortmund nun frei, berichtet ‚Sport1‘.

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Der frühere Mittelfeldspieler firmierte in Elversverg als Lizenzbereichsleitung und übernahm nach Books Wechsel dessen Aufgaben kommissarisch. Wie der TV-Sender ausführt, gibt es für Blacha zwar noch keine offizielle Stelle beim BVB, der 35-Jährige soll aber Book unbedingt zur Seite gestellt werden.