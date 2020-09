Volland unterschreibt in Monaco

Die AS Monaco verpflichtet Kevin Volland. Wie der französische Erstligist verkündet, unterschreibt der 28-Jährige einen bis 2024 datierten Vertrag. Sein Arbeitspapier bei Bayer Leverkusen wäre 2021 ausgelaufen.

Auf eine weitere Zusammenarbeit konnten sich die Werkself und der bullige Stürmer nicht einigen. Nun nutzt Bayer die letzte Chance, mit Volland noch eine Ablösesumme zu generieren. Dem Vernehmen nach fließen knapp 15 Millionen Euro.

„Wille und Einsatz immer beispielhaft“

„Kevin hat in den vergangenen Jahren große Identifikation mit Bayer 04 gezeigt. Sein Wille und seine Einsatzbereitschaft für die Mannschaft und für den Verein waren immer beispielhaft“, sagt Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes, „als sich für Kevin jetzt aber die Möglichkeit eröffnete, zu einem attraktiven Klub ins Ausland zu gehen, haben wir seinem Wechselwunsch auf der Grundlage einer für alle Seiten zufriedenstellenden Einigung entsprochen.“

Volland war 2016 nach Leverkusen gewechselt und etablierte sich dort als Stammspieler und später als Vize-Kapitän. In insgesamt 148 Pflichtspielen erzielte er 50 Tore und legte 32 weitere Treffer direkt vor. Nun will er unter Niko Kovac in der Ligue 1 erfolgreich sein.