30 Millionen: BVB-Spur zu Mavropanos

Am gestrigen Donnerstagabend berichtete ‚Sky‘, dass Konstantinos Mavropanos den nächsten Karriereschritt anstrebt und West Ham United trotz eines Vertrags bis 2028 zum Saisonende wohl verlassen wird. Nun sickert ein Bundesligist durch, der sich mit dem zweikampfstarken Innenverteidiger beschäftigt.

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Dem Bezahlsender zufolge hat man bei Borussia Dortmund in den vergangenen Wochen über eine Verpflichtung des 28-Jährigen diskutiert. Mavropanos kennt die Bundesliga bestens, für den VfB Stuttgart stand der Rechtsfuß 89 Mal auf dem Platz, ehe es 2023 für 20 Millionen Euro auf die Insel ging.

Ein einfaches Unterfangen wäre ein Mavropanos-Deal für den BVB allerdings nicht. Laut ‚Sky‘ liegt das Preisschild für den 41-fachen griechischen Nationalspieler, der auch das Interesse anderer Premier League-Klubs geweckt hat, bei 30 Millionen Euro. Ob die Dortmunder bereit wären, diese Summe auf den Tisch zu legen?

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BVB sucht Innenverteidiger

Aufgrund des Abschieds von Niklas Süle (30) besteht im Abwehrzentrum der Schwarz-Gelben Bedarf. Darüber hinaus ist auch ein Verbleib von Nico Schlotterbeck (26) trotz Verlängerung nicht in Stein gemeißelt. Der Vize-Kapitän besitzt in seinem neuen Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel zwischen 50 und 60 Millionen, die bis Mitte Juli gültig ist.