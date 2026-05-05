17 Millionen: Kiwior verlässt Arsenal endgültig

Der FC Porto hat die im Leihvertrag verankerte Kaufoption für Innenverteidiger Jakub Kiwior (26) gezogen. Nach offiziellen Vereinsangaben überweisen die Portugiesen 17 Millionen Euro Ablöse plus bis zu fünf Millionen an erfolgsabhängigen Boni an den FC Arsenal. Der Premier League-Klub erhalte zudem bei einem künftigen Weiterkauf einen Festbetrag von zwei Millionen Euro.

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In Portos Defensive mauserte sich Kiwior umgehend zur Stammkraft. Der polnische Linksfuß kommt in dieser Saison bis dato auf 38 Einsätze. Ab sofort ist der 43-fache Nationalspieler bis 2030 an die Dragões gebunden. Sein neues Arbeitspapier enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro.