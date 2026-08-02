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Bundesliga

Top-Talent vor Köln-Wechsel

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
Tottenham Hotspur Mikey Steven Danny Moore @Maxppp

Der 1. FC Köln macht große Fortschritte im Werben um Mikey Moore. Laut Fabrizio Romano haben die Geißböcke ein offizielles Angebot für das 18-jährige Toptalent von Tottenham Hotspur abgegeben. Dem Transfermarkt-Experten zufolge sind auch andere Vereine an Moore interessiert, die Kölner befinde sich jetzt aber in der Pole Position.

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Die Verhandlungen sollen sogar schon fortgeschritten sein. Die Chancen stehen dementsprechend gut, dass der Offensivspieler tatsächlich in der kommenden Saison in der Domstadt aufläuft. Der Deal könnte im Verlauf der bevorstehenden Woche abgeschlossen werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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