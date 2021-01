United-Gerüchte um Ramos

Manchester United hat angeblich gute Karten im Rennen um Sergio Ramos (34). Der ‚Daily Mirror‘ vermeldet, dass der spanische Innenverteidiger nicht zu Paris St. Germain will, obwohl der französische Hauptstadtklub und Trainer Mauricio Pochettino öffentlich um den Kapitän von Real Madrid werben. Stattdessen bevorzuge Ramos einen Wechsel zu den Red Devils in die Premier League.

Gespräche über eines Verlängerung von Ramos' auslaufenden Vertrag bei Real Madrid stocken seit Wochen. Zuletzt hieß es sogar, die Verhandlungen seien komplett gescheitert. Immer wieder wird der Welt- und Europameister mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Einen Wechsel in die Bundesliga kann man aber ausschließen. So konnte Oliver Kahn bei ‚Sky90‘ zu Gerüchten um ein Bayern-Interesse nur müde lächeln und beantwortete Nachfragen zu dem Thema mit: „Da ist nichts dran.“