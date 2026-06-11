Übernimmt Röhl bei RB?

RB Salzburg bemüht sich um eine Verpflichtung von Danny Röhl. Nach Informationen von ‚Sky‘ befinden sich die Österreicher schon in Verhandlungen mit den Glasgow Rangers. Röhls Vertrag läuft noch bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim 55-fachen Titelträger aus Schottland, der seit 2021 auf die Meisterschaft wartet, übernahm Röhl im Oktober. Das RB-Imperium kennt der 37-Jährige aus seiner Zeit als Videoanalyst und Co-Trainer in Leipzig (2010 bis 2018). In Salzburg wird ein Nachfolger für Daniel Beichler gesucht.