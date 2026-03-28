Uniteds Trainer-Favorit

Michael Carrick hat offenbar gute Chancen auf eine Festanstellung als Cheftrainer von Manchester United. Der 44-jährige Ex-Profi, der die Red Devils zu Jahresbeginn als Nachfolger von Rúben Amorim übernahm, ist einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge Favorit darauf, den Trainerstuhl in Manchester auch über die Saison hinaus einzunehmen. Insbesondere, weil der Engländer bislang gute Leistungen erzielt habe und der Verein noch keine Gespräche mit anderen Kandidaten geführt habe.

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Seit seiner Installation als Interimstrainer Mitte Januar führte Carrick die Red Devils in zehn Premier League-Spielen zu sieben Siegen, verbuchte einzig gegen Newcastle United (1:2) eine Pleite. Dank dieser starken Bilanz stehen die Zeichen nicht schlecht, dass Carrick auch in der kommenden Spielzeit beim englischen Rekordmeister an der Seitenlinie stehen könnte. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis zum Saisonende.