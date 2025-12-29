HSV: Grünes Licht für Meffert-Wechsel

Beim angestrebten Wechsel von Jonas Meffert zu Holstein Kiel wurde eine weitere Hürde genommen. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, wird der Hamburger SV seinem Mittelfeldspieler keine Steine in den Weg legen. Sowohl die Störche als auch der 31-Jährige selbst hegen den Wunsch nach einer erneuten Zusammenarbeit, lediglich eine passende Ablöse muss dem HSV noch präsentiert werden.

Meffert spielt bei den Rothosen nur noch eine kleine Rolle. War er in den vergangenen Jahren ein unverzichtbarer Faktor auf der Sechs, muss er in der laufenden Spielzeit überwiegend auf der Bank Platz nehmen. Für Kiel war er bereits zwischen 2018 und 2021 aktiv.