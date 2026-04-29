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Bundesliga

VfB: Großes Interesse an Ulrich

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Laurin Ulrich beim 1. FC Magdeburg @Maxppp

Die erfolgreiche Leihe von Laurin Ulrich vom VfB Stuttgart zum 1. FC Magdeburg ruft auch andere Interessenten auf den Plan. Laut der ‚Bild‘ sind für die kommende Saison neben Magdeburg noch fünf weitere Zweitligisten an einer Leihe interessiert. Auch der Karlsruher SC sei unter den Bewerbern.

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In Sachsen-Anhalt blüht Ulrich seit dem Trainerwechsel zu Petrik Sander auf, auch zuvor war er im Mittelfeld der Magdeburger gesetzt. Eine erneute Leihe des 21-Jährigen ist auch davon abhängig, ob der FCM die Klasse hält. Aktuell rangiert der Klub auf Relegationsplatz 16, das rettende Ufer ist einen Punkt entfernt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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