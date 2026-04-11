VfB: Darvich in die zweite Liga?

Der VfB Stuttgart könnte Noah Darvich (19) in der kommenden Saison im deutschen Unterhaus zu Spielpraxis verhelfen. Die ‚Stuttgarter Nachrichten‘ berichten, dass eine Leihe zu einem Zweitligisten eine realistische Option ist. Das Offensiv-Juwel, im vergangenen Sommer für rund eine Million Euro aus der Jugend des FC Barcelona gekommen, stand bei den VfB-Profis bislang erst einmal im Kader, macht allerdings regelmäßig bei der zweiten Mannschaft auf sich aufmerksam (neun Tore und drei Vorlagen in 24 Einsätzen).

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VfB-Coach Sebastian Hoeneß lobte Darvich auf einer Pressekonferenz: „Noah macht seine Sache richtig gut in der zweiten Mannschaft. Und ich bleibe dabei, dass es ihm auch weiterhin guttun wird, dort zu spielen und Spielminuten zu sammeln. Seine Entwicklung ist wirklich sehr gut. Ich glaube, wir werden an ihm auch in Zukunft noch viel Freude haben.“ Mit Blick auf eine mögliche Leihe sagte Hoeneß: „Es kann sein, dass wir ihm in der nächsten Saison die Möglichkeit geben werden, auf höherem Niveau woanders zu spielen.“