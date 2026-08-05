Omar Megeed schließt sich Greuther Fürth an. Beim Zweitligisten unterschreibt der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison. Megeed kam bereits bei den vergangenen drei Testspielen der Fürther zum Einsatz. Der 20-Jährige stand zuletzt beim Hamburger SV unter Vertrag, auf seinen Rekord als jüngster HSV-Debütant im Alter von 16 Jahren folgte allerdings nur ein weiteres Profispiel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fürths Geschäftsführer Sport Daniel Meyer erklärt: „Wir konnten uns ein sehr gutes Bild von Omar machen, auch weil er sofort bereit war, sich die letzten Tage hier zu präsentieren. Wir sehen in ihm einen besonderen, polyvalenten Spieler, der sowohl mit seiner Physis als auch seiner Intensität überzeugen kann.“