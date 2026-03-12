Schweden bindet sieglosen Potter

Graham Potter bleibt Nationaltrainer von Schweden. Wie der schwedische Fußballverband offiziell verkündet, hat der 50-Jährige ein neues Arbeitspapier bis 2030 unterzeichnet. Der Engländer hatte das Amt erst im vergangenen Oktober übernommen und zunächst einen Kontrakt bis zu den WM-Playoffs im März unterschrieben, der sich im Falle einer erfolgreichen Qualifikation automatisch bis zum Turnierende im Sommer verlängert hätte.

In seinen bisherigen zwei Länderspielen wartet Potter noch auf den ersten Erfolg. Sowohl gegen die Schweiz (1:4) als auch gegen Slowenien (1:1) blieben die Skandinavier sieglos. In zwei Wochen steht das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine an. Der Ex-Premier League-Coach zeigt sich glücklich über das vorzeitige Vertrauensvotum: „Diese Aufgabe weiterhin wahrnehmen zu dürfen, bedeutet mir sehr viel. Ich bin sehr stolz und spüre gleichzeitig eine große Verantwortung.“