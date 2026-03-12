Menü Suche
Kommentar
Schweden bindet sieglosen Potter

von Daniel del Federico
1 min.
Graham Potter schaut kritisch @Maxppp

Graham Potter bleibt Nationaltrainer von Schweden. Wie der schwedische Fußballverband offiziell verkündet, hat der 50-Jährige ein neues Arbeitspapier bis 2030 unterzeichnet. Der Engländer hatte das Amt erst im vergangenen Oktober übernommen und zunächst einen Kontrakt bis zu den WM-Playoffs im März unterschrieben, der sich im Falle einer erfolgreichen Qualifikation automatisch bis zum Turnierende im Sommer verlängert hätte.

Svensk Fotboll
Graham Potter 💛💙
Bei X ansehen

In seinen bisherigen zwei Länderspielen wartet Potter noch auf den ersten Erfolg. Sowohl gegen die Schweiz (1:4) als auch gegen Slowenien (1:1) blieben die Skandinavier sieglos. In zwei Wochen steht das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine an. Der Ex-Premier League-Coach zeigt sich glücklich über das vorzeitige Vertrauensvotum: „Diese Aufgabe weiterhin wahrnehmen zu dürfen, bedeutet mir sehr viel. Ich bin sehr stolz und spüre gleichzeitig eine große Verantwortung.“

