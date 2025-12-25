Eriksen begründet VfL-Wechsel

Christian Eriksen ist auf die Gründe zu sprechen gekommen, warum er sich im September für einen Wechsel zum VfL Wolfsburg entschieden hat. Im Interview mit den gemeinsamen Redaktionen von ‚AZ/WAZ‘ gibt der Edeltechniker zu verstehen, dass unter anderem die WM im kommenden Jahr den Ausschlag für seine Entscheidung gab: „Ja. Das war neben anderen auch ein Grund für meinen Wechsel nach Wolfsburg.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Autostadt spielt Eriksen mit zahlreichen dänischen Landsmännern. Für das Turnier im kommenden Jahr konnte man sich allerdings noch nicht qualifizieren, sondern muss den Umweg über die Playoffs gehen. Derweil ist der 147-fache Nationalspieler endlich in der Bundesliga angekommen, in den vergangenen drei Spielen legte Eriksen zwei Tore auf. „Meine Familie und ich mögen es sehr hier. Es ist ruhiger als zum Beispiel in Manchester oder Mailand. Aber das ist gut für uns. Ich kann mich voll fokussieren auf den Fußball, meine Frau und meine zwei Kinder“, so der Rechtsfuß.