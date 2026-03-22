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Bundesliga

HSV: Otele-Kauf schon klar?

von Lukas Hörster
Fábio Vieira und Philip Otele im HSV-Dress @Maxppp
BVB 3-2 Hamburg

Merlin Polzin hat nach der gestrigen 2:3-Niederlage des Hamburger SV bei Borussia Dortmund einen Fingerzeig für die Zukunft von Leih-Angreifer Philip Otele gegeben. Der Trainer des Aufsteigers sagte: „Er ist in der Spitze ein großer Gewinn für unsere Mannschaft. Wir werden sicherlich noch viel Freude an ihm haben.“ (zitiert via ‚Bild‘)

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Heißt wohl: Der HSV plant die Kaufoption für Otele zu ziehen. Für fünf Millionen Euro kann man den 26-jährigen Nigerianer vom FC Basel loseisen. Gestern gelang ihm sein erstes Bundesliga-Tor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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