Brandt will WM-Chance nutzen

Julian Brandt will sich beim aktuellen DFB-Lehrgang für die WM in Katar empfehlen. Der ‚kicker‘ zitiert den Offensivspieler von Borussia Dortmund: „Ich habe mir vorgenommen, mein bestes Bild abzugeben und mir Spielzeit zu erarbeiten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Brandt hat sich seinen Stammplatz beim BVB zurückerkämpft. In der deutschen Nationalmannschaft kam er zuletzt maximal zu Teileinsätzen. Nun gelte: „Wenn man kurz vor so einem wichtigen Turnier ist, dann sollte man die Chance am Schopfe packen.“ Deutschland trifft in der Nations League auf Ungarn und England.