Einigung: Tottenham findet Frank-Nachfolger

Tottenham Hotspur kann offenbar zeitnah einen neuen Trainer präsentieren. Gianluca Di Marzio vermeldet, dass die Spurs eine mündliche Einigung mit Igor Tudor erzielt haben. Der 47-jährige Kroate soll als Interimslösung ein Arbeitspapier bis Saisonende erhalten. Eine Option zur Verlängerung ist laut ‚The Athletic‘ in dem Deal nicht enthalten.

Zuletzt war Tudor von März bis Oktober des vergangenen Jahres für Juventus Turin tätig. Nun akzeptiert der Übungsleiter bei Tottenham einen Kurzzeitvertrag. Für das Amt ab Sommer bleiben insbesondere Roberto De Zerbi (zuletzt Olympique Marseille) und Mauricio Pochettino (US-Nationalmannschaft) heiße Kandidaten.

Bei Tottenham tritt Tudor die Nachfolge des kürzlich entlassenen Thomas Frank an. Auch die langjährigen Bundesliga-Trainer Marco Rose und Edin Terzic waren in den vergangenen Stunden mit dem vakanten Posten beim Tabellen-16. der Premier League in Verbindung gebracht worden.