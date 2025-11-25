RB-Schock: Ouédraogo fällt lange aus

Nach vielen äußerst positiven Erfahrungen in den vergangenen Tagen und Wochen muss Assan Ouédraogo (19) nun erneut eine Hiobsbotschaft verkraften. Wie RB Leipzig mitteilt, hat sich der Neu-Nationalspieler am Sonntag beim 2:0-Sieg gegen Werder Bremen eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle zugezogen. Der Mittelfeldspieler, der in seiner Karriere schon häufiger von Verletzungen ausgebremst wurde, werde mehrere Wochen ausfallen.

„Es ist unglaublich schade, dass Assan ausgerechnet jetzt ausfällt. Er war auf einem sehr guten Weg, hat in den vergangenen Wochen große Schritte gemacht und ist deutscher Nationalspieler geworden. Umso bitterer ist diese Verletzung für ihn und auch für uns als Team. Wir drücken Assan fest die Daumen für eine schnelle und vollständige Genesung“, sagt Leipzigs Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer.

Neben Ouédraogo hat auch Yan Diomande (19) die Partie gegen Werder nicht unbeschadet überstanden. Der Flügelflitzer hat laut Vereinsangaben einen Nasenbeinbruch erlitten und wird „in den kommenden Tagen je nach Heilungsverlauf mit einer individuell angepassten Schutzmaske trainieren und spielen“.