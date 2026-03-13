Menü Suche
Schalke gibt Dzeko-Entwarnung

von Luca Hansen
Edin Dzeko zeigt die Richtung an @Maxppp

Der FC Schalke kann beim Heimspiel am Sonntag (13:30 Uhr) gegen Hannover 96 auf Edin Dzeko zurückgreifen. „Edin hat gestern und heute alle Einheiten vollständig mitgemacht und steht dementsprechend für Sonntag fit zur Verfügung“, bestätigte Trainer Miron Muslic auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels. Dzeko plagten Rückenprobleme.

Mit von der Partie ist auch Stammkeeper Loris Karius, der zuletzt ebenfalls wegen Rückenproblemen ausfiel. „Loris Karius fühlt sich zu 100 Prozent bereit und wird zurückkehren in die Startelf“, so Muslic.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
