Millionen-Drama: Verzockt sich Leão in Mailand?

Dass Rafael Leão den AC Mailand verlassen möchte, ist bereits seit geraumer Zeit bekannt. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ fehlt es derzeit allerdings noch an konkreten Möglichkeiten für den Nationalspieler, der aktuell mit Portugal an der Weltmeisterschaft teilnimmt.

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Dem Bericht zufolge haben sowohl der FC Barcelona als auch Manchester United loses Interesse hinterlegt, über erste Kontakte hinaus sind die Gespräche bislang jedoch nicht gekommen. Zudem soll der Flügelstürmer Tottenham Hotspur angeboten worden sein.

Die Rossoneri fordern für den 27-Jährigen zwischen 60 und 70 Millionen Euro, zeigen sich aber auch für alternative Modelle wie eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht offen. Ein Verbleib in Mailand ist inzwischen ausgeschlossen, da Trainer Rúben Amorim ohnehin nicht mehr mit Leão plant.

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Gegenüber dem portugiesischen Sender ‚SportTV‘ sagte der dribbelstarke Rechtsfuß außerdem kürzlich: „Ich denke, ich habe dem Milan alles gegeben, was ich geben konnte. Jetzt möchte ich eine neue Herausforderung in einer anderen Liga annehmen.“ Durchaus überraschend, wenn man bedenkt, dass sein Vertrag bei den Rossoneri noch bis 2028 datiert ist und er aktuell kein Angebot eines anderen Vereins vorliegen hat.