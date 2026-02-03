Gladbach bedient sich bei den Bayern

Rouven Schröder holt sich bei Borussia Mönchengladbach einen alten Weggefährten an die Seite. Wie ‚Sky‘ berichtet, wechselt Chefscout André Hechelmann vom FC Bayern zu den Fohlen. Dort winkt ihm eine Rolle als Schröder rechte Hand und Mitsprache bei der Kaderplanung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hechelmann arbeitete mit Schröder schon bei Mainz 05 und Schalke 04 zusammen. In Gelsenkirchen wurde er 2023 sogar dessen Nachfolger als Sportdirektor. Seit Dezember 2024 arbeitet er für die Bayern.