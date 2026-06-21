Nagelsmanns panischer Massenwechsel | Königspaar feiert WM-Sensation

Niederlande vs. Schweden (5:1)

Die niederländische Nationalmannschaft setzte im frühen Spiel ein echtes Ausrufezeichen. Nach dem unglücklichen 2:2-Unentschieden gegen Japan am ersten Gruppenspieltag folgte am gestrigen Samstagabend ein sehr überzeugender Sieg gegen Schweden. Brian Brobbey und Cody Gakpo trafen doppelt gegen eine schwache Defensive der Skandinavier, Crysencio Summerville setzte den Schlusspunkt.

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‚De Telegraaf‘ (Niederlande): „Brian Brobbey sorgt mit dem 100. Elftal-Treffer bei einer WM für einen besonderen Meilenstein der niederländischen Nationalmannschaft. König Willem-Alexander und Königin Maxima sahen neben FIFA-Chef Gianni Infantino auf der Ehrentribüne, dass alles gut war.“

‚Expressen‘ (Schweden): „Schweden erlitt eine schwere Niederlage gegen die Niederlande. Ein kleiner Schubs von Brobbey reichte aus, um Schweden zu Fall zu bringen. Die Nationalmannschaft ging in Houston unter.“

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Deutschland vs. Elfenbeinküste (2:1)

Nach einem 0:1-Rückstand sorgten die Auswechslungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann und allen voran Top-Joker und Doppelpacker Deniz Undav doch noch für den zweiten Erfolg im zweiten Gruppenspiel. Den Siegtreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit bereitete Felix Nmecha vor, der erneut eine Topleistung zeigte und neben Undav der Hauptgarant für das vorzeitige Weiterkommen der DFB-Elf war.

‚Süddeutsche Zeitung‘ (Deutschland): „Undav rettet den Sieg, den Tag – und die gute Laune. Ein fast schon panischer Massenwechsel von Julian Nagelsmann bringt die Wende – und einen 2:1-Sieg.“

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‚Bild‘ (Deutschland): „Zittersieg gegen die Elfenbeinküste“

‚Super Sport‘ (Elfenbeinküste): „Die Elefanten – so nah und doch so fern von der Sensation. Fußball kann manchmal grausam sein.“

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Ecuador vs. Curaçao (0:0)

Im zweiten WM-Spiel ihrer Geschichte holt die Blue Wave den ersten WM-Punkt. Die Mini-Sensation verdankte Curaçao einer konzentrierten Abwehrleistung und einem bärenstarken Spiel von Keeper Eloy Room, der die hoch gehandelten Ecuadorianer zur Verzweiflung brachte. Durch das Unentschieden steht der Gruppensieg der DFB-Elf bereits fest.

‚Olé Ecuador‘ (Ecuador): „WM-Enttäuschung: Ecuador kam gegen Curaçao nicht über ein Unentschieden hinaus und hat es sich schwer gemacht, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. La Tri lieferte ihr schlechtestes Spiel bei einer Weltmeisterschaft ab.“

‚Curaçao.nu‘ (Curaçao): „Auf Curaçao wurde am Samstagabend nach dem historischen ersten WM-Punkt der Blue Wave ausgelassen gefeiert. König Willem-Alexander und Königin Máxima feierten das Ergebnis nach dem Spiel gemeinsam in der Umkleidekabine von Curaçao.“

Tunesien vs. Japan (0:4)

Mit einer souveränen Leistung unterstrich Japan seine hohen Ambitionen bei dieser Endrunde. Das Team um den ehemaligen Frankfurter Daichi Kamada, der auch die 1:0-Führung erzielte, dominierte die Partie vor allem in der ersten Halbzeit in allen Belangen und hätte höher als 2:0 führen müssen. Auch im zweiten Durchgang ließen die Samurai Blue nichts anbrennen und schraubten weiter am Ergebnis. Das Gruppenaus von Tunesien ist damit besiegelt.

‚Kawarji‘ (Tunesien): „Tunesien von Japan gedemütigt und bereits ausgeschieden. Mit neun Gegentoren in zwei Spielen und ohne einen einzigen Punkt hat die tunesische Nationalmannschaft bereits die schlechteste Bilanz ihrer Geschichte in der Endrunde einer Weltmeisterschaft verbucht.“

‚Chunichi Sports‘ (Japan): „Japan hat das zweite Spiel der Vorrunde, das bei Weltmeisterschaften bislang als Fluch galt, mit einem Sieg gemeistert. Selbst als der Vorsprung wuchs, gab es keinerlei Anzeichen von Nachlässigkeit.“