Paris träumt von Kanté

Der Paris FC greift weiter nach den Sternen – und träumt von der Verpflichtung von Mittelfeld-Star N’Golo Kanté. Wie FT erfuhr, sieht der ambitionierte Ligue 1-Aufsteiger in dem 34-Jährigen von Al Ittihad eine ideale Verstärkung, um den Klub auf ein neues Level zu heben.

Da Kantés Vertrag im kommenden Sommer ausläuft und der Weltmeister bisher keine Anstalten machte, diesen zu verlängern, kann man sich in Paris sowohl einen Transfer im Winter als auch einen ablösefreien Wechsel im Sommer vorstellen. Derzeit rangiert der Klub auf Rang zwölf der Ligue 1 und läuft den eigenen hohen Erwartungen hinterher.